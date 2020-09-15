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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 44 دقيقة
Views 1379
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج .

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أحدث التعليقات

جآآبر
السياحه فكر وصناعه مو رقص واغاني
ابو عمار
ممتاز
عبدالله
اللوم من سمح لهم بالانضمام لهذه الرحلة المفترض تكون هناك معايير للانضمام لتجنب تشويه الصورة
EBRAHIM🌩
والله محظوظ ماشاء الله عنده زوجه جميله جدا انسان طيب ومتواضع الله يستر عليه
ابو عمار
حسبي الله على الجاني

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