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مشاهير " سناب شات " يثيرون الجدل على متن الكروز

Time منذ ساعة
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مشاهير " سناب شات " يثيرون الجدل على متن الكروز

الرياض (صدى):
أثار عدد من المشاهير المتواجدين على متن رحلة الكروز، جدلا واسعًا في الساعات القليلة الماضية.

وأظهر مقاطع متداولة تصرفات غير لائقة لبعض المشاهير، التي أكد المواطنون أنها مخالفة للذوق العام وتسيء للسعوديين، حيث تراشق بعضهم بالنعال والبعض الآخر ظهر متراقصا.

وأعرب البعض عن استياءهم مؤكدين أن التسويق ليس محصورًا فقط على المشاهير، مشيرين إلى أن تصرفاتهم ستترك انطباعًا سلبيا لدى العائلات التي ترغب في تجربة الرحلة السياحية.

يذكر أن سفينة “سيلفر سبيريت” استأنفت رحلات كروز السياحية منطلقة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لمحطة ينبع عند شاطئ الرأس الأبيض وغيرها من الوجهات السياحية.

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أحدث التعليقات

جآآبر
السياحه فكر وصناعه مو رقص واغاني
ابو عمار
ممتاز
عبدالله
اللوم من سمح لهم بالانضمام لهذه الرحلة المفترض تكون هناك معايير للانضمام لتجنب تشويه الصورة
EBRAHIM🌩
والله محظوظ ماشاء الله عنده زوجه جميله جدا انسان طيب ومتواضع الله يستر عليه
ابو عمار
حسبي الله على الجاني

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