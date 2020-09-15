البيت الأبيض يستعد للاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات والبحرين اليوم

وكالات (صدى):
يحتضن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مراسم التوقيع التاريخي على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وتوقع البحرين إعلان السلام مع تل أبيب.
وينتظر العالم حدثا تاريخيا، اليوم فهي المرة الأولى التي يستضيف فيها توقيع معاهدتين للسلام في ذات الوقت.
ووصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، ونظيره البحريني عبداللطيف الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياه، ورفقة وفود من دولهم إلى واشنطن للتوقيع على الاتفاقيات.
وسيحضر نحو 700 شخصًا مراسم التوقيع في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، التي شهدت توقيع اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي لأمريكا، يعقبه اجتماع رباعي مع وزيري خارجية الإمارات والبحرين.