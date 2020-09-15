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" التنظيم الموحد لبيئة العمل " يحظر الخلوة بين الجنسين

Time منذ 12 دقيقة
Views 1290
" التنظيم الموحد لبيئة العمل " يحظر الخلوة بين الجنسين

الرياض (صدى):
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الاثنين ، التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص.

وتحدد ضوابط التنظيم، اشتراطات أماكن الصلاة والاستراحة، والحراسات الأمنية وأنظمة المراقبة، إضافة إلى تحديد تنظيمات للمنشآت المخصصة للرجال فقط، والمنشآت المخصصة للنساء فقط.

كما تنص الضوابط على ألا يكون زي العمل متعارضاً مع الأحكام الشرعية، كما يحظر الخلوة بين الجنسين.

وأوجب التنظيم أيضًا توفير مساحة مناسبة لكل عامل لممارسة عمله، ومنع تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط كالنوادي الرياضية الرجالية ومحلات الحلاقة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الاعدام هو الحل الافضل لكل مغتصب واما الاخصاء سيحولهم الى مجرمين طغاه ضد البشريه انتقاما من المجتمع
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الله يشفيه

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