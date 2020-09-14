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شاهد.. مدرس مريض بالسرطان يتابع تلاميذه عبر "مدرستي" من على السرير الأبيض

Time منذ 16 دقيقة
Views 1391
شاهد.. مدرس مريض بالسرطان يتابع تلاميذه عبر "مدرستي" من على السرير الأبيض

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو مدرس مريض بالسرطان يتابع تلاميذه عبر " مدرستي "  من على السرير الأبيض، مما أثار إعجاب وتعاطف عدد كبير من المواطنين.

وبحسب ما ظهر في المقطع الذي يقدم فيه المعلم الدروس لطلابه رغم مرضه بالسرطان فإنه يضرب مثالاً رائعاً في العزيمة والإخلاص والتفاني في عمله.

وبدا في المقطع المعلم محمد بن حسن الفيفي يتابع دروس طلابه عن بعد ولم يمنعه الألم والتعب الذي يعاني منه بسبب مرض السرطان من تعليم الطلاب عبر منصة مدرستي وهو على السرير الأبيض خلال تلقيه العلاج في المستشفى.

ووجه المعلم المتفاني في عمله أسئلة لأحد طلابه، قائلا:" ابغي تعلمني بأنواع الكلمة ؟"، فرد الطالب، قائلا:" الاسم والفعل والحرف "، فقال له " المعلم ممتاز  هعطيك نجمة وإعجاب ".

وأحدث المقطع ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت الدعوات على الفيديو للدعاء للمعلم المخلص بالشفاء والعافية.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين

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