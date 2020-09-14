" الموارد البشرية " تفاجئ الموظفين بقرار جديد حول الرواتب الشهرية 

الرياض (صدى):
فاجأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الموظفين في القطاع الخاص بقرار جديد حول الرواتب الشهرية ألا وهو التنظيم الموحد لبيئة العمل في القطاع الخاص، بهدف مواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل.
وأوضحت " الموارد البشرية " أنه يحظر على صاحب العمل في القطاع الخاص التمييز بين الجنسين في منح المرتبات الشهرية، بحسب حيثيات قرار التنظيم الموحد لبيئة العمل.
وأشارت " الموارد البشرية ":" يمنع على صاحب العمل في القطاع الخاص التمييز بين العاملين في شروط العمل لديه أثناء العمل أو التوظيف سواءً من الجنس أو السن أو الإعاقة ".
وأشارت إلى " منع صاحب العمل في القطاع الخاص من الضغط على حرية العامل بما فيه الزي المناسب، ومنع صاحب العمل إجبار العامل على ممارسة مهام غير متفق عليها في العقد ".