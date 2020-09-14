" العمري ": اقتصادنا سيصبح أفضل مما نتصور في حالة واحدة تتعلق بالأراضي البيضاء 

الرياض (صدى):
علق الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، على أهمية المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء، قائلا:" قد يكون مناسبا لمن في الرياض وجدة والدمام ترقّب نتائج تطبيق المرحلة الثانية لرسوم الأراضي في مدنهم ".
وأضاف العمري في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" غاب تماما أثر المرحلة الأولى للرسوم للزيادة الهائلة بالقروض العقارية! الآن الرسوم مسددة للأراضي الأكثر طلبا ".
وأوضح العمري :" هذه ليست أبداً مبالغة، إذا علمنا بحجم الأموال والثروات المكدّسة بالأراضي والمضاربة عليها، أنّها تتجاوز بأقل التقديرات الـ12 تريليون ريال! أي 4 أضعاف حجم الاقتصاد اليوم ما يعني أن معالجة التشوهات التي وضعتنا أمام هذه الورطة يؤكد أن اقتصادنا سيصبح أفضل مما نتصور بلغة أرقام اليوم ".