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" العمري ": اقتصادنا سيصبح أفضل مما نتصور في حالة واحدة تتعلق بالأراضي البيضاء 

Time منذ 42 دقيقة
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" العمري ": اقتصادنا سيصبح أفضل مما نتصور في حالة واحدة تتعلق بالأراضي البيضاء 

الرياض (صدى):
علق الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، على أهمية المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء، قائلا:" قد يكون مناسبا لمن في الرياض وجدة والدمام ترقّب نتائج تطبيق المرحلة الثانية لرسوم الأراضي في مدنهم ".

وأضاف العمري في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" غاب تماما أثر المرحلة الأولى للرسوم للزيادة الهائلة بالقروض العقارية! الآن الرسوم مسددة للأراضي الأكثر طلبا ".

وأوضح العمري :" هذه ليست أبداً مبالغة، إذا علمنا بحجم الأموال والثروات المكدّسة بالأراضي والمضاربة عليها، أنّها تتجاوز بأقل التقديرات الـ12 تريليون ريال! أي 4 أضعاف حجم الاقتصاد اليوم ما يعني أن معالجة التشوهات التي وضعتنا أمام هذه الورطة يؤكد أن اقتصادنا سيصبح أفضل مما نتصور بلغة أرقام اليوم ".

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أحدث التعليقات

abdul
يعني بتعملي ايش ؟ تزوّري في عمرك ؟ او ربما بالاحري تخبرينهم بعمرك الصحيح غير اللي في الحفظية ؟
رائد
وبعض منتجات الشوكولاته تحتوي على كمية كبيرة من دهن الخنزير
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
رائد
بعض المنتجات الغذائية تكون حرام لأنها تحتوي على دهن الخنزير

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