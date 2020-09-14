الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. معلم بمكة يتحدى المرض ويشرح الدروس لطلابه من داخل المستشفى 

Time منذ 50 دقيقة
Views 1602
Comment 1
شاهد.. معلم بمكة يتحدى المرض ويشرح الدروس لطلابه من داخل المستشفى 

مكة المكرمة (صدى):
تحدى معلم بمدرسة صلاح الدين الأيوبي بمكة المرض لشرح الدروس لطلابه عن بعد بمنصة مدرستي، مما أثار إعجاب المواطنين الذين دعوا له بالشفاء العاجل بسبب تفانيه في عمله.

وظهر في الصورة المعلم يرقد على السرير الأبيض في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح، كما بدا في الصورة المعلم أمامه لاب توب يشرح من خلال الدروس لطلابه عن بعد.

ولاقت صورة المعلم علي الزبيدي تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث انهالت التعليقات على الصورة من قبل طلابه وأولياء الأمور الذين دعوا له بالشفاء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
يعني بتعملي ايش ؟ تزوّري في عمرك ؟ او ربما بالاحري تخبرينهم بعمرك الصحيح غير اللي في الحفظية ؟
رائد
وبعض منتجات الشوكولاته تحتوي على كمية كبيرة من دهن الخنزير
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
رائد
بعض المنتجات الغذائية تكون حرام لأنها تحتوي على دهن الخنزير

أخر الأخبار

سلمان الفرج يهنيء الهلال من الحجر الصحي: «زعماء»
سلمان الفرج يهنيء الهلال من الحجر الصحي: «زعماء»
Time منذ 6 دقائق Views 1192
وزير الحرس الوطني يتجاوب مع وضع الفنان خالد سامي الصحي
وزير الحرس الوطني يتجاوب مع وضع الفنان خالد سامي الصحي
Time منذ 17 دقيقة Views 1837
فقدان شاب منذ مغرب الأثنين في بحر الليث وجاري البحث عنه
فقدان شاب منذ مغرب الأثنين في بحر الليث وجاري البحث عنه
Time منذ 26 دقيقة Views 1450
بالفيديو والصور .. الهلال يقهر كورونا والتحكيم الآسيوي ويسحق باختاكور
بالفيديو والصور .. الهلال يقهر كورونا والتحكيم الآسيوي ويسحق باختاكور
Time منذ 27 دقيقة Views 3606
الله سلمها من الخيل لا يطيح عليها
الله سلمها من الخيل لا يطيح عليها
Time منذ 30 دقيقة Views 328
لاعبي المنتخب الحائز على كأس الخليج 1994 م يلعبون العرضة
لاعبي المنتخب الحائز على كأس الخليج 1994 م يلعبون العرضة
Time منذ 31 دقيقة Views 260
قوما تعاونوا ماذلوا
قوما تعاونوا ماذلوا
Time منذ 32 دقيقة Views 315
مواطنة تروي تفاصيل عثورها على طفلة في حديقة : سوف أعمل المستحيل لتبنيها
مواطنة تروي تفاصيل عثورها على طفلة في حديقة : سوف أعمل المستحيل لتبنيها
Time منذ 34 دقيقة Views 1767
" العمري ": اقتصادنا سيصبح أفضل مما نتصور في حالة واحدة تتعلق بالأراضي البيضاء 
" العمري ": اقتصادنا سيصبح أفضل مما نتصور في حالة واحدة تتعلق بالأراضي البيضاء 
Time منذ 41 دقيقة Views 1552
شاهد.. معلم بمكة يتحدى المرض ويشرح الدروس لطلابه من داخل المستشفى 
شاهد.. معلم بمكة يتحدى المرض ويشرح الدروس لطلابه من داخل المستشفى 
Time منذ 50 دقيقة Views 1602