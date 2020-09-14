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"الموارد البشرية " تصدر قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل

Time منذ ساعة
Views 1710
"الموارد البشرية " تصدر قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل، وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي.

ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل، حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.

يذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه القرارات إلى تطوير بيئة العمل، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

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أحدث التعليقات

abdul
يعني بتعملي ايش ؟ تزوّري في عمرك ؟ او ربما بالاحري تخبرينهم بعمرك الصحيح غير اللي في الحفظية ؟
رائد
وبعض منتجات الشوكولاته تحتوي على كمية كبيرة من دهن الخنزير
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
رائد
بعض المنتجات الغذائية تكون حرام لأنها تحتوي على دهن الخنزير

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