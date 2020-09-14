سر تغلغل النظام القطري إلى حماس .. وسمسرة صحفي الجزيرة في غزة

وكالات (صدى):
يبدو أن قناة الجزيرة، بوق النظام القطري، تُفضل الحمساوي إسماعيل هنية المُقرب من إيران للفوز في الانتخابات الداخلية التي تقوم بها حركة حماس الإرهابية.
وعلّق المعارض القطري خالد الهيل على الأمر، قائلًا: " بثت قناة الجزيرة برنامج يضخم قطاع غزة وكأنها دولة تمتلك منظومة عسكرية متطورة كما ضخمت سابقا قوة طالبان والقاعدة وصدام حسين، والنتيجه كانت تدمير تلك البلدان ".
وأَضاف:" تغلغل نظام قطر إلى حماس ليس لأجل أهل فلسطين ولكن لتوطيد علاقتهم مع إسرائيل عبر بوابة "الوساطة مع حماس " ، متابعًا: " حماس مقبلة على انتخابات داخل الحركة و هناك صراع داخلي بين حماس الداخل "غزة" و حماس الخارج ".
وتابع: "وصحفي الجزيرة قام بتلميع صورة ابن قريته الجورة "إسماعيل هنية" المقرب من إيران على حساب "خالد مشعل" منافس هنية في انتخابات حماس القادمة، حتى الجزيرة تفتقد للنزاهة و الاستقلالية".
وأردف: " صحفي قناة الجزيرة يأخذ نسب سمسرة مالية على الأفلام الوثائقية التي يتم إنتاجها للقناة في غزة بواسطة شركة ميديا تاون للانتاج الإعلامي و صاحبها أشرف المشهراوي صديق صحفي الجزيرة".
واختتم: " بخشم الدولار الإخوان طلعوا فضايح بعض وبتشوفونها قريبًا " .