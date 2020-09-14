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"البطي" يكشف أسباب ارتفاع أسعار التأمين على السيارات  "فيديو " 

Time منذ ساعة
Views 1948
"البطي" يكشف أسباب ارتفاع أسعار التأمين على السيارات  "فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
كشف طلال البطي متخصص في مجال التأمين عن حقيقة وجود تفاوت في أسعار التأمين على السيارات بين الرجال والنساء، قائلا:" هذا الكلام غير صحيح وغير واقعي على الإطلاق ".

وأوضح البطي خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" مؤسسة النقد متواجدة كجهة رقابية تراقب كل صغيرة وكبيرة "، مضيفا أن  التسعيرة مبنية على معايير معينة ومنها " سجل الخسائر على مستفيد التأمين، نوع السيارة، المنطقة التي يتم فيها التأمين سواء الشرقية أو الغربية أو المناطق النائية ".

وأشار إلى أن الأسعار تتفاوت لأنها مبنية على حجم الخسائر في كل منطقة، فهناك مناطق معروفة بأن الحوادث فيها كثيرة وبالتالي تتطلب تأمين عالي.

وأبان أن أسعار التأمين على السيارات تخضع لعدة معايير منها " عُمر السائق، نوع السيارة، المدينة، سجل المخالفات والحوادث ".

وأردف أنه من الصعب التنبؤ بتسعيرة المرأة إلا بعد سنة أو سنتين من قيادتها السيارة، موضحا أن السيارات الصينية واليابانية والصغيرة هي أعلى في أسعار التأمين لأن حوادثها تكون كبيرة.

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أحدث التعليقات

abdul
يعني بتعملي ايش ؟ تزوّري في عمرك ؟ او ربما بالاحري تخبرينهم بعمرك الصحيح غير اللي في الحفظية ؟
رائد
وبعض منتجات الشوكولاته تحتوي على كمية كبيرة من دهن الخنزير
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
رائد
بعض المنتجات الغذائية تكون حرام لأنها تحتوي على دهن الخنزير

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