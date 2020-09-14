الأعداد السابقة للصحيفة

فلادان: حققنا فوزًا صعبًا على الشرطة ونحرص على الفوز في القادم

Time منذ 36 دقيقة
Views 1414
فلادان: حققنا فوزًا صعبًا على الشرطة ونحرص على الفوز في القادم

ماجد محمد (صدى):
أكد فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق الفوز في مواجهة صعبة أمام منافس قوي وهو الشرطة العراقي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه لم يكن يعلم الكثير عن فريق الشرطة، مؤكدًا أن المنافس لعب بشكل جيد خلال اللقاء.

وأعرف عن سعادته بفوز الأهلي، والحصول على النقاط الثلاث الهامة، مضيفًا : " حريصون على الفوز في المواجهة القادمة " .

وحقق الأهلي فوزًا قاتلًا على ضيفه الشرطة العراقي، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة وحيدة ليبقى في المركز الثالث والأخير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
هدف رائع من القصير عقبال الثاني
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، سبحان منجي راعي السيارة البيضاء..؟
St.30
الله يعطي القائمين على صحيفة صدى الموقرين الف عافية على هذا النقل
برق امصحا
اش وداهم لندن والرحلات مقفلة🤔🤔🤔
محمد
صح النوم يامرور بعد ماراحت مئات الانفس بسبب هالبعارين ، بعدين المفروض الغرامة ٥٠ الف مو ٥ الاف ولا ١٠ الاف بس

أخر الأخبار

"البطي" يكشف أسباب ارتفاع أسعار التأمين على السيارات  "فيديو " 
"البطي" يكشف أسباب ارتفاع أسعار التأمين على السيارات  "فيديو " 
Time منذ 30 ثانية Views 1009
مصرية واول تجربة للكبسة
مصرية واول تجربة للكبسة
Time منذ 6 دقائق Views 180
سيدة تترك الزواج لقتل أفعى
سيدة تترك الزواج لقتل أفعى
Time منذ 7 دقائق Views 191
ضاعت علومها
ضاعت علومها
Time منذ 8 دقائق Views 193
"التجارة" تشهِّر بمالك مركز باع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
"التجارة" تشهِّر بمالك مركز باع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
Time منذ 19 دقيقة Views 1375
نجوم الهلال يفاجئون السداسي المصاب بكورونا قبل مباراة باختاكور
نجوم الهلال يفاجئون السداسي المصاب بكورونا قبل مباراة باختاكور
Time منذ 27 دقيقة Views 1524
10 آلاف ريال غرامة عبور الحيوانات السائبة من غير الأماكن المخصصة
10 آلاف ريال غرامة عبور الحيوانات السائبة من غير الأماكن المخصصة
Time منذ 31 دقيقة Views 1493
فلادان: حققنا فوزًا صعبًا على الشرطة ونحرص على الفوز في القادم
فلادان: حققنا فوزًا صعبًا على الشرطة ونحرص على الفوز في القادم
Time منذ 36 دقيقة Views 1414
عنصرية الأتراك تدفعهم لقتل سوريًا (فيديو)
عنصرية الأتراك تدفعهم لقتل سوريًا (فيديو)
Time منذ 42 دقيقة Views 1524
استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج
استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج
Time منذ 55 دقيقة Views 1486