فلادان: حققنا فوزًا صعبًا على الشرطة ونحرص على الفوز في القادم

ماجد محمد (صدى):
أكد فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق الفوز في مواجهة صعبة أمام منافس قوي وهو الشرطة العراقي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه لم يكن يعلم الكثير عن فريق الشرطة، مؤكدًا أن المنافس لعب بشكل جيد خلال اللقاء.
وأعرف عن سعادته بفوز الأهلي، والحصول على النقاط الثلاث الهامة، مضيفًا : " حريصون على الفوز في المواجهة القادمة " .
وحقق الأهلي فوزًا قاتلًا على ضيفه الشرطة العراقي، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة وحيدة ليبقى في المركز الثالث والأخير.