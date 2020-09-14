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الحكم بالقتل تعزيرًا على شقيقين ينتميان لـ "داعش" قتلا والدتهما نحرًا

Time منذ ساعة
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الحكم بالقتل تعزيرًا على شقيقين ينتميان لـ "داعش" قتلا والدتهما نحرًا

عادل الحربي (صدى):
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بالقتل تعزيرًا لشابين شقيقين ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي قاما بقتل ونحر والدتهما والاعتداء على والدهما.

وأدانت المحكمة، الشابين لانتهاجهما المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلتهما، وتكفيرهما لوالدتهما واستباحة دمها باشتراكهما في قتلها عمدًا وعدوانًا على وجه الحيلة والخداع وقد أمنت من عائلتهما باستدراجها إلى إحدى الغرف في المنزل وإمساك المتهم الثاني لها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يسمع صراخها وقيام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض.

وتضمن نص الحكم، أن المتهم الثاني قام بنحرها بعد التخطيط لذلك مسبقا وتجهيز أدوات جر يمتهما بحجة كفرها واستباحة دمها، وتكفيرهما لأخيهما واستباحة دمه بالشروع معًا في محاولة قتله حيث هجما عليه في وقت واحد ووجها له عدة ضربات على رأسه ويديه بواسطة السواطير بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقًا وتجهيز أدوات الجريمة بحجة كفره واستباحة دمه إلا أنه تمكن من الهرب، وتكفيرهما لوالدهما واستباحة دمه بالشروع في فتله حيث هجما عليه وسددا له عدة ضربات بالساطور على رأسه ويديه بقصد قتله، وسطوهما على سيارتين في الطريق العام مجاهرة واستخدامها بالهروب بعد تنفيذ جريمتهما.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
هدف رائع من القصير عقبال الثاني
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف،، سبحان منجي راعي السيارة البيضاء..؟
St.30
الله يعطي القائمين على صحيفة صدى الموقرين الف عافية على هذا النقل
برق امصحا
اش وداهم لندن والرحلات مقفلة🤔🤔🤔
محمد
صح النوم يامرور بعد ماراحت مئات الانفس بسبب هالبعارين ، بعدين المفروض الغرامة ٥٠ الف مو ٥ الاف ولا ١٠ الاف بس

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