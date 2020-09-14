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شاهد.. عرض سيارة العاهل الأردني المقاومة للهجمات النووية والانفجارات للبيع

Time منذ 13 دقيقة
Views 1369
شاهد.. عرض سيارة العاهل الأردني المقاومة للهجمات النووية والانفجارات للبيع

علي القحطاني (صدى):
عرض موقع تجاري، سيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للبيع بسعر 84 ألف دولارًا أمريكيًا، بينما كانت تكلفتها الأصلية أكثر من 600 ألأف دولار.

وأكد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أن السيارة صُممت لتكون مضادة للرصاص، إذ حصلت على تحديثات مصفحة بقيمة 200 ألف دولار.

وأوضح الموقع، أن التحديثات تشمل الزجاج البالستي ومقابض الأبواب المكهربة، ونظام تنقية الهواء الذي يحمي من الهجمات الكيميائية والبيولوجية والنووية.

كما اشتمل تصفيح السيارة " خزان وقود مضاد للانفجار، ومصدات وزجاجًا بالستيًا ولوحات مصفحة لجسم السيارة"، فيما كانت مقابض الأبواب المكهربة في السيارة تصعق أي زوار غير مرغوبٍ فيهم.

ورفضت الشركة البائعة وتُدعى (Prestige Auto Credit) الكشف عما إذا كانت السيارة مصنوعة لملك الأردن، ولم تقطع السيارة سوى 4 آلاف ميل.

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أحدث التعليقات

موسى
وظائف
أبو عبدالله الحربي
إنطلاق عشرين 30 شبر بدون وجه حق يرد سنوات مضت نتمنى والحمد لله يبلادي وأصلي على كل شيء سيئ فضل وكرم شعوب العالم تتمنى ..تذل من تشاء.. تعز وترفع من تشاء لله درك لن ينجو 🙏☝
هليل لاينام ولا يقيل
احبك احبك احبك احبك احبك ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ابوديالا الحدادي
قدييييييم الفيديو هذا له اكثر من أربع سنوات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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