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«النمر» يحذر من مخاطر البخور: «لا تغلقوا الغرف التي بداخلها مبخرة»

Time منذ 33 دقيقة
Views 1446
«النمر» يحذر من مخاطر البخور: «لا تغلقوا الغرف التي بداخلها مبخرة»

عادل الحربي (صدى):
حذر استشاري أمراض القلب خالد النمر من البخور والمشكلات التي تنتج عن استنشاقه.

وقال "النمر" : ""البخور" يزيد من احتقان الحنجرة والقصبات الهوائية وهذا مما يزيد نوبات الربو ويزيد احتمالية تعرض الرئتين للالتهابات الفيروسية والبكتيرية".

ونصح بعدم غلق الغرف التي بداخلها مبخرة وتجنب استنشاقه.

وعلى جانب أخر أشار إلى أنه إذا غضب الشخص وأنفعل بشدة يشعر بضيق تنفس؛ لأن الارتفاع الحاد للضغط يسبب ضيقة تنفس مؤقته وذلك بسبب النقص المؤقت لمرونه القلب في استقبال الدم من الرئتين.

وتابع : "وهذا الشعور مؤقت ولحظي في الشخص السليم ولكن فيمن لديه مرض قلب قد يسبب تجمع السوائل في الرئتين".

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أحدث التعليقات

موسى
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أبو عبدالله الحربي
إنطلاق عشرين 30 شبر بدون وجه حق يرد سنوات مضت نتمنى والحمد لله يبلادي وأصلي على كل شيء سيئ فضل وكرم شعوب العالم تتمنى ..تذل من تشاء.. تعز وترفع من تشاء لله درك لن ينجو 🙏☝
هليل لاينام ولا يقيل
احبك احبك احبك احبك احبك ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ابوديالا الحدادي
قدييييييم الفيديو هذا له اكثر من أربع سنوات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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