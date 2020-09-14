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شخصيات عامة ورياضية تُدعم نيمار

Time منذ 37 دقيقة
Views 1431
شخصيات عامة ورياضية تُدعم نيمار

وكالات (صدى):
حصل نجم باريس سان جيرمان، البرازيلى نيمار دا سيلفا، على دعم معنوي من عدة شخصيات عامة ورياضية برازيلية على إثر الخلاف الذى وقع بينه وبين ألفارو ونزاليس غونساليس مدافع مارسيليا في المباراة التى جمعت بين الفريقين يوم أمس.

وشهدت المباراة أجواء مضطربة بعدما نشب خلاف بين الجانبين، واتهم نيمار جونزاليس بتوجيه عبارات عنصرية إليه.

ومن جهته، كتب لاعب فريق ساو باولو، دانيال ألفيش، على حسابه بموقع إنستجرام، أن الرياضة لا يوجد بها مكان للأشخاص الذين يدعون الكراهية أو العنصرية، داعياً نيماء بألا تعرقل الكراهية طريقه.

وفي نفس السياق، دعم لاعب وسط بالميراس، فيليبي ميلو، نيمار بكلمات تشجيعية، بينما نشر الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو تغريدة سبق نشرها على حسابه، ويهاجم به فيها غونساليس.

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أحدث التعليقات

موسى
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أبو عبدالله الحربي
إنطلاق عشرين 30 شبر بدون وجه حق يرد سنوات مضت نتمنى والحمد لله يبلادي وأصلي على كل شيء سيئ فضل وكرم شعوب العالم تتمنى ..تذل من تشاء.. تعز وترفع من تشاء لله درك لن ينجو 🙏☝
هليل لاينام ولا يقيل
احبك احبك احبك احبك احبك ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ابوديالا الحدادي
قدييييييم الفيديو هذا له اكثر من أربع سنوات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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