شخصيات عامة ورياضية تُدعم نيمار

وكالات (صدى):
حصل نجم باريس سان جيرمان، البرازيلى نيمار دا سيلفا، على دعم معنوي من عدة شخصيات عامة ورياضية برازيلية على إثر الخلاف الذى وقع بينه وبين ألفارو ونزاليس غونساليس مدافع مارسيليا في المباراة التى جمعت بين الفريقين يوم أمس.
وشهدت المباراة أجواء مضطربة بعدما نشب خلاف بين الجانبين، واتهم نيمار جونزاليس بتوجيه عبارات عنصرية إليه.
ومن جهته، كتب لاعب فريق ساو باولو، دانيال ألفيش، على حسابه بموقع إنستجرام، أن الرياضة لا يوجد بها مكان للأشخاص الذين يدعون الكراهية أو العنصرية، داعياً نيماء بألا تعرقل الكراهية طريقه.
وفي نفس السياق، دعم لاعب وسط بالميراس، فيليبي ميلو، نيمار بكلمات تشجيعية، بينما نشر الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو تغريدة سبق نشرها على حسابه، ويهاجم به فيها غونساليس.