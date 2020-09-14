الأعداد السابقة للصحيفة

الفريان يثير الجدل حول اعتزاله " تويتر " والسناب 

Time منذ 37 دقيقة
Views 1504
الفريان يثير الجدل حول اعتزاله " تويتر " والسناب 

حمود العنزي (صدى):
يعتزم الإعلامي إبراهيم الفريان الشهير بلقب " ملك الفلاشات " اعتزال تويتر والسناب، مما أثار جدلًا واسعًا بين متابعيه.

وقال الفريان عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" القرار الأخير قد أترك تويتر والسناب خلال أسبوع وش رأيكم "، الأمر الذي أصاب محبيه بصدمة كبيرة.

وأضاف الفريان:" نترك تويتر قريبا نرتاح من من يشككون فينا وفي كل تغريده يحسب نفسه هو المقصود وكذالك نرتاح من الشتم والمدرعمبن والملاقيف ومن الناس اللي تحسدك علئ خبر أو تغار منك قريبا قراري الصعب ".

ومن جهتهم، دشن نشطاء هاشتاقا يحمل عنوان " إبراهيم الفريان " الذي وصل لترند تويتر بعدما انهالت التعليقات عليه من محبي الفريان الذين طالبوه بالتراجع عن قراره.

Time واتساب

أحدث التعليقات

موسى
وظائف
أبو عبدالله الحربي
إنطلاق عشرين 30 شبر بدون وجه حق يرد سنوات مضت نتمنى والحمد لله يبلادي وأصلي على كل شيء سيئ فضل وكرم شعوب العالم تتمنى ..تذل من تشاء.. تعز وترفع من تشاء لله درك لن ينجو 🙏☝
هليل لاينام ولا يقيل
احبك احبك احبك احبك احبك ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ابوديالا الحدادي
قدييييييم الفيديو هذا له اكثر من أربع سنوات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

مستشار قانوني: لايحق للزوجة التفتيش في جوال زوجها (فيديو)
مستشار قانوني: لايحق للزوجة التفتيش في جوال زوجها (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1093
شاهد.. عرض سيارة العاهل الأردني المقاومة للهجمات النووية والانفجارات للبيع
شاهد.. عرض سيارة العاهل الأردني المقاومة للهجمات النووية والانفجارات للبيع
Time منذ 12 دقيقة Views 1360
الكويت تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد
الكويت تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد
Time منذ 13 دقيقة Views 1463
بالفيديو.. متضرر من سندات الأمر يطالب بإيجاد حلول للمتعثر كالجدولة قبل إيقافه
بالفيديو.. متضرر من سندات الأمر يطالب بإيجاد حلول للمتعثر كالجدولة قبل إيقافه
Time منذ 23 دقيقة Views 1312
بالفيديو والصور .. الأهلي يتأهل إلى ثمن نهائي الأبطال بفوز قاتل على الشرطة
بالفيديو والصور .. الأهلي يتأهل إلى ثمن نهائي الأبطال بفوز قاتل على الشرطة
Time منذ 24 دقيقة Views 2594
«النمر» يحذر من مخاطر البخور: «لا تغلقوا الغرف التي بداخلها مبخرة»
«النمر» يحذر من مخاطر البخور: «لا تغلقوا الغرف التي بداخلها مبخرة»
Time منذ 32 دقيقة Views 1445
شخصيات عامة ورياضية تُدعم نيمار
شخصيات عامة ورياضية تُدعم نيمار
Time منذ 37 دقيقة Views 1427
الفريان يثير الجدل حول اعتزاله " تويتر " والسناب 
الفريان يثير الجدل حول اعتزاله " تويتر " والسناب 
Time منذ 37 دقيقة Views 1504
خافت من الخروف
خافت من الخروف
Time منذ 37 دقيقة Views 350
ليلى السلمان في اول ظهور بعد غياب
ليلى السلمان في اول ظهور بعد غياب
Time منذ 38 دقيقة Views 308