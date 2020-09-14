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يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية

Time منذ ساعة
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يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة التعديل الذي تم تطبيقه على (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية بإضافة فقرة تحمل الرقم (٢) .

وقالت النيابة العامة إن الفقرة 2 تقضي بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة به، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، بموجب المرسوم لملكي رقم (م/ ١٨) تاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ

وجاء نص الفقرة 2 على النحو التالي:

1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.

2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.

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أحدث التعليقات

موسى
وظائف
أبو عبدالله الحربي
إنطلاق عشرين 30 شبر بدون وجه حق يرد سنوات مضت نتمنى والحمد لله يبلادي وأصلي على كل شيء سيئ فضل وكرم شعوب العالم تتمنى ..تذل من تشاء.. تعز وترفع من تشاء لله درك لن ينجو 🙏☝
هليل لاينام ولا يقيل
احبك احبك احبك احبك احبك ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ابوديالا الحدادي
قدييييييم الفيديو هذا له اكثر من أربع سنوات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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