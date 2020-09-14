تكليف المستشار فيصل أبو خلف رئيسًا لغرفة فض المنازعات باتحاد القدم

طلال الغامدي (صدى):
قرّر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف المستشار القانوني الأستاذ فيصل بن عادل أبو خلف رئيسًا لغرفة فض المنازعات خلفًا للدكتور عبدالرحمن العبد الكريم الذي تقدم باستقالته من منصبه لظروفه الخاصة.
وقدّم مجلس إدارة الاتحاد، شكره وتقديره للعبدالكريم، مثمنًا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، ومتمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.
وشغل أبو خلف منصب رئيس الغرفة منذ عام 2016، وهو حاصل على ماجستير العدالة الجنائية من جامعة الأمير نايف العربية، وبكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود.