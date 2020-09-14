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"الصحة" تطلق حملة "أغلى شنطة لحمايتك وحماية أحبابك"

Time منذ 5 دقائق
Views 1171
"الصحة" تطلق حملة "أغلى شنطة لحمايتك وحماية أحبابك"

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الصحة حملة "أغلى شنطة" التي تهدف إلى رفع مستوى وعي وثقافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية الحقيبة الإسعافية وأهم الإرشادات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة التي تسهم في التقليل من المضاعفات وإنقاذ الحياة بإذن الله.

وتعمل الحملة التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية على توضيح الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً يستدعي الذهاب للطوارئ وأيضاً الحالات التي تتكفل الحقيبة الإسعافية فقط بمعالجتها. حيث نشرت الصحة في حسابها على تويتر وعبر منصتها التوعوية عش بصحة ملف PDF يتضمن إرشادات ونصائح توعوية حول أهمية الحقيبة الإسعافية ومحتوياتها ومواصفاتها ، وأهم التوصيات لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الإسعافية مثل الغرق ونوبات إنخفاض السكر والكسور والصرع والغصة وغيرها، كما تطرق الملف إلى الأخطاء الشائعة في تقديم الإسعافات الأولية.

ودعت وزارة الصحة الراغبين بالاطلاع على الملف والاستفادة من محتوياته الدخول على الرابط التالي: هنا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهماا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. العدد في تنازل .. هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
شركه المياه الوطنيه تحتاج تجديد بالكامل هل يعقل فلل كبيرة فواتيرها الشهريه فقط 5 ريالات وفله صغيره فاتورتها 600 ريال .... وبعضهم وصلت فاتورته الاف الفواتير غير صحيحه هل يعقل فاتوره شهريا بين 4 ريال و5 ريال لاحد الاقارب صاحب فيلا كبيره من 3 وحدات سكنيه صاحبها مستغرب القيمه معترف باخطاء شركه المياه وغيره بالمئات والاف .... شركه المياه لاثقه في فواتيركم مهما كانت مبرراتكم اتقو الله في المستهلكين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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