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شاهد.. " الجابر " يوضح سبب غلاء الأسعار في عربات " الفود ترك "

Time منذ ساعة
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شاهد.. " الجابر " يوضح سبب غلاء الأسعار في عربات " الفود ترك "

علي القحطاني (صدى):
أرجع محمد الجابر صاحب عربة " فود ترك " سبب غلاء الأسعار في عربات " الفود ترك "، إلى التكلفة العالية للمواد المستخدمة والإقبال المتزايد من الزبائن على " الفود ترك ".

وقال الجابر خلال حواره عبر قناة الإخبارية إن " الفود ترك " يعتمد على الدخل اليومي، لافتا إلى انخفاض الإقبال على " الفود ترك " بسبب جائحة كورونا.

وأشار الجابر  إلى تحويل نشاطه للمشروبات بسبب خوف الزبائن من " الفود ترك " بعد الجائحة، موضحا أن السعر المناسب ل " الفود ترك "جلب الزبائن  إلى هذه العربات.

وأوضح أن جودة "  الفود ترك " تختلف من عربة لأخرى  بحسب الخلطة التي يستخدمها صاحب العربة.

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أحدث التعليقات

موسى
وظائف
أبو عبدالله الحربي
إنطلاق عشرين 30 شبر بدون وجه حق يرد سنوات مضت نتمنى والحمد لله يبلادي وأصلي على كل شيء سيئ فضل وكرم شعوب العالم تتمنى ..تذل من تشاء.. تعز وترفع من تشاء لله درك لن ينجو 🙏☝
هليل لاينام ولا يقيل
احبك احبك احبك احبك احبك ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ابوديالا الحدادي
قدييييييم الفيديو هذا له اكثر من أربع سنوات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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