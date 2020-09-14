رفض طلب الشباب بمنع تسجيل جمال بلعمري في أي نادي بالمملكة

نواف السالم (صدى):
رفضت لجنة الاحتراف، اليوم الاثنين، الخطاب المُقدم من إدارة نادي الشباب، والتي طالبت فيه بمنع تسجيل اللاعب الجزائري جمال بلعمري مدافع الفريق، لأي نادي آخر داخل المملكة.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب بلعمري من الانتقال لأحد أندية الدوري الإسباني، بسبب الأزمة القائمة بينه وبين ناديه.
يذكر أن "بلعمري" كان قد سافر إلى الجزائر في مارس الماضي، في ظل توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود منافسات الدوري للاستئناف في أغسطس الماضي، ولهذا وفر نادي الشباب طائرة خاصة للاعب الجزائري من أجل العودة إلى المملكة، واللعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللاعب رفض العودة.
الجدير بالذكر أن نادي الشباب وقع غرامات مالية على اللاعب وفقاً للوائح النادي؛ بسبب عدم إلتزامه بالعودة إلى صفوف النادي.