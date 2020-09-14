الأعداد السابقة للصحيفة

رفض طلب الشباب بمنع تسجيل جمال بلعمري في أي نادي بالمملكة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1414
رفض طلب الشباب بمنع تسجيل جمال بلعمري في أي نادي بالمملكة

نواف السالم (صدى):
رفضت لجنة الاحتراف، اليوم الاثنين، الخطاب المُقدم من إدارة نادي الشباب، والتي طالبت فيه بمنع تسجيل اللاعب الجزائري جمال بلعمري مدافع الفريق، لأي نادي آخر داخل المملكة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب بلعمري من الانتقال لأحد أندية الدوري الإسباني، بسبب الأزمة القائمة بينه وبين ناديه.

يذكر أن "بلعمري" كان قد سافر إلى الجزائر في مارس الماضي، في ظل توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود منافسات الدوري للاستئناف في أغسطس الماضي، ولهذا وفر نادي الشباب طائرة خاصة للاعب الجزائري من أجل العودة إلى المملكة، واللعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللاعب رفض العودة.

الجدير بالذكر أن نادي الشباب وقع غرامات مالية على اللاعب وفقاً للوائح النادي؛ بسبب عدم إلتزامه بالعودة إلى صفوف النادي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهماا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. العدد في تنازل .. هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
شركه المياه الوطنيه تحتاج تجديد بالكامل هل يعقل فلل كبيرة فواتيرها الشهريه فقط 5 ريالات وفله صغيره فاتورتها 600 ريال .... وبعضهم وصلت فاتورته الاف الفواتير غير صحيحه هل يعقل فاتوره شهريا بين 4 ريال و5 ريال لاحد الاقارب صاحب فيلا كبيره من 3 وحدات سكنيه صاحبها مستغرب القيمه معترف باخطاء شركه المياه وغيره بالمئات والاف .... شركه المياه لاثقه في فواتيركم مهما كانت مبرراتكم اتقو الله في المستهلكين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

"الصحة" تطلق حملة "أغلى شنطة لحمايتك وحماية أحبابك"
"الصحة" تطلق حملة "أغلى شنطة لحمايتك وحماية أحبابك"
Time منذ 5 دقائق Views 1164
حركة طريفة لأصالة في أحدث ظهور لها مع شقيقتها داخل مصعد
حركة طريفة لأصالة في أحدث ظهور لها مع شقيقتها داخل مصعد
Time منذ 16 دقيقة Views 1158
رفض طلب الشباب بمنع تسجيل جمال بلعمري في أي نادي بالمملكة
رفض طلب الشباب بمنع تسجيل جمال بلعمري في أي نادي بالمملكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1414
الشاعر سعيد آل فطيح لـ "صدى": شعر المحاورة قد يؤذي الشاعر ولا أمانع من غناء قصائدي
الشاعر سعيد آل فطيح لـ "صدى": شعر المحاورة قد يؤذي الشاعر ولا أمانع من غناء قصائدي
Time منذ 22 دقيقة Views 1203
الموارد البشرية تعلق على تخفيض الرواتب في الجهات الخاصة بسبب كورونا
الموارد البشرية تعلق على تخفيض الرواتب في الجهات الخاصة بسبب كورونا
Time منذ 24 دقيقة Views 1432
محمد قوقندي: عند لبس العدسات الزينة يفضل عدم استخدام القطرات(فيديو)
محمد قوقندي: عند لبس العدسات الزينة يفضل عدم استخدام القطرات(فيديو)
Time منذ 31 دقيقة Views 1365
سبب رفسات الجنين في فترة الحمل
سبب رفسات الجنين في فترة الحمل
Time منذ 41 دقيقة Views 1394
بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة
بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة
Time منذ 45 دقيقة Views 1673
نصائح هامة قبل غسل سيارتك
نصائح هامة قبل غسل سيارتك
Time منذ 49 دقيقة Views 1264
رجل وتصرف غير طبيعي بسبب الكورونا
رجل وتصرف غير طبيعي بسبب الكورونا
Time منذ 50 دقيقة Views 257