الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1668
بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء  حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة.

وقال المنيع خلال حواره عبر قناة السعودية:" إن كان مأمومًا فهناك مجموعة من أهل العلم قالوا إن قراءة الإمام الفاتحة فإن الإمام يتحمل عن المأموم وجوب قراءة الفاتحة ".

وأضاف المنيع :" هذا رأي له واجهته ومن سنة رسول الله " صلى الله عليه وسلم " التقريرية والفعلية والقولية ما يؤكد واجهة القول بأن الإمام  يتحمل عن المأموم وجوب قراءة الفاتحة ".

ولفت المنيع:" أما إذا كان إماما أو كان منفردا فهذه الركعة التي نسي الفاتحة فيها باطلة، فإن كان في صلاته فيأتي الركعة بدلا منها  وإن كان قد انتهى من صلاته فصلاته باطلة وعليه أن يعيد صلاته كاملة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهماا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. العدد في تنازل .. هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
شركه المياه الوطنيه تحتاج تجديد بالكامل هل يعقل فلل كبيرة فواتيرها الشهريه فقط 5 ريالات وفله صغيره فاتورتها 600 ريال .... وبعضهم وصلت فاتورته الاف الفواتير غير صحيحه هل يعقل فاتوره شهريا بين 4 ريال و5 ريال لاحد الاقارب صاحب فيلا كبيره من 3 وحدات سكنيه صاحبها مستغرب القيمه معترف باخطاء شركه المياه وغيره بالمئات والاف .... شركه المياه لاثقه في فواتيركم مهما كانت مبرراتكم اتقو الله في المستهلكين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

"الصحة" تطلق حملة "أغلى شنطة لحمايتك وحماية أحبابك"
"الصحة" تطلق حملة "أغلى شنطة لحمايتك وحماية أحبابك"
Time منذ 5 دقائق Views 1162
حركة طريفة لأصالة في أحدث ظهور لها مع شقيقتها داخل مصعد
حركة طريفة لأصالة في أحدث ظهور لها مع شقيقتها داخل مصعد
Time منذ 16 دقيقة Views 1158
رفض طلب الشباب بمنع تسجيل جمال بلعمري في أي نادي بالمملكة
رفض طلب الشباب بمنع تسجيل جمال بلعمري في أي نادي بالمملكة
Time منذ 17 دقيقة Views 1407
الشاعر سعيد آل فطيح لـ "صدى": شعر المحاورة قد يؤذي الشاعر ولا أمانع من غناء قصائدي
الشاعر سعيد آل فطيح لـ "صدى": شعر المحاورة قد يؤذي الشاعر ولا أمانع من غناء قصائدي
Time منذ 22 دقيقة Views 1203
الموارد البشرية تعلق على تخفيض الرواتب في الجهات الخاصة بسبب كورونا
الموارد البشرية تعلق على تخفيض الرواتب في الجهات الخاصة بسبب كورونا
Time منذ 24 دقيقة Views 1421
محمد قوقندي: عند لبس العدسات الزينة يفضل عدم استخدام القطرات(فيديو)
محمد قوقندي: عند لبس العدسات الزينة يفضل عدم استخدام القطرات(فيديو)
Time منذ 31 دقيقة Views 1363
سبب رفسات الجنين في فترة الحمل
سبب رفسات الجنين في فترة الحمل
Time منذ 41 دقيقة Views 1392
بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة
بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة
Time منذ 45 دقيقة Views 1668
نصائح هامة قبل غسل سيارتك
نصائح هامة قبل غسل سيارتك
Time منذ 49 دقيقة Views 1264
رجل وتصرف غير طبيعي بسبب الكورونا
رجل وتصرف غير طبيعي بسبب الكورونا
Time منذ 50 دقيقة Views 257