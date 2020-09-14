الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة العدل: إجراء 100 ألف عملية توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي

Time منذ 39 دقيقة
Views 1310
وزارة العدل: إجراء 100 ألف عملية توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، عن إجراء قطاع التوثيق نحو 103 آلاف عملية خارج أوقات الدوام الرسمي (قبل الساعة السابعة والنصف صباحاً وبعد الساعة الثالثة عصراً) خلال الـ100 يوم الماضية، من قبل الموثقين المعتمدين من وزارة العدل.

وأوضحت الوزارة أن العمليات تنوعت، بين 17 ألف عملية على الوكالات والإقرارات، و86 ألف عملية توثيق عقار.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 31.5 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 16.6 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 12.5 ألف عملية، ثم القصيم بـ 12 ألف عملية، فعسير بـ 8600 عملية.

ويقوم الموثقون بعمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ العقاري، والرهن العقاري، وفك الرهن العقاري، وتصحيح الصكوك العقارية، والإقرار بالدين، والتنازل عن الدين، وسداد الدين كلي أو جزئي، وعقود تأسيس الشركات، التي من شأنها أن تغني المستفيدين عن الحضور لكتابات العدل.

وأكدت الوزارة أن خدمات الموثقين تجري بأعلى درجات الأمان التوثيقي، حيث ترتبط بالبنية الرقمية لوزارة العدل.

وللاستفادة من الخدمة يمكن للمستفيدين زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

ويأتي ذلك استمرارًا لمسيرة التحول الرقمي لخدمات التوثيق التي أطلقها معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نهاية عام 2018م، واستمرارًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال ممكنات برنامج التحول الوطني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجيك عقابك من الله قبل خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجيك عقابك من الله قبل خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجيك عقابك من الله قبل خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجيك عقابك من الله قبل خلقه

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في المملكة
Time منذ 26 ثانية Views 999
مدرب التعاون يعد جماهيره بتعويضهم عن النتائج المخيبة في بطولة آسيا
مدرب التعاون يعد جماهيره بتعويضهم عن النتائج المخيبة في بطولة آسيا
Time منذ 33 دقيقة Views 1368
«البنوك السعودية» تشدد على مقارنة أسعار المنتجات التمويلية للجهات المرخصة من مؤسسة النقد
«البنوك السعودية» تشدد على مقارنة أسعار المنتجات التمويلية للجهات المرخصة من مؤسسة النقد
Time منذ 36 دقيقة Views 1469
مضاربة بين فتيات بعد خلاف بينهم
مضاربة بين فتيات بعد خلاف بينهم
Time منذ 37 دقيقة Views 340
الله يكفي شر الحوادث
الله يكفي شر الحوادث
Time منذ 37 دقيقة Views 299
وزارة العدل: إجراء 100 ألف عملية توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي
وزارة العدل: إجراء 100 ألف عملية توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي
Time منذ 39 دقيقة Views 1310
الحصيني: سحب رعدية وأخرى عالية ومتوسطة على بعض المناطق
الحصيني: سحب رعدية وأخرى عالية ومتوسطة على بعض المناطق
Time منذ 46 دقيقة Views 1493
ملفات ومكالمات صوتية طريقة جديدة للنصب على مستخدمي واتساب
ملفات ومكالمات صوتية طريقة جديدة للنصب على مستخدمي واتساب
Time منذ 53 دقيقة Views 1531
بالصور.. أبرز المعلومات عن سيارة proton exora الجديدة
بالصور.. أبرز المعلومات عن سيارة proton exora الجديدة
Time منذ ساعة Views 1230
بالفيديو.. الفاشينيستا جليلة تتخلى عن "الكيرفي"
بالفيديو.. الفاشينيستا جليلة تتخلى عن "الكيرفي"
Time منذ ساعة Views 498