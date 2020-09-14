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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في المملكة

Time منذ ساعة
Views 1558
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في المملكة

مكة المكرمة (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة جزئياً، مضيفة أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، في حين تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهماا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. العدد في تنازل .. هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
شركه المياه الوطنيه تحتاج تجديد بالكامل هل يعقل فلل كبيرة فواتيرها الشهريه فقط 5 ريالات وفله صغيره فاتورتها 600 ريال .... وبعضهم وصلت فاتورته الاف الفواتير غير صحيحه هل يعقل فاتوره شهريا بين 4 ريال و5 ريال لاحد الاقارب صاحب فيلا كبيره من 3 وحدات سكنيه صاحبها مستغرب القيمه معترف باخطاء شركه المياه وغيره بالمئات والاف .... شركه المياه لاثقه في فواتيركم مهما كانت مبرراتكم اتقو الله في المستهلكين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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