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ملفات ومكالمات صوتية طريقة جديدة للنصب على مستخدمي واتساب

Time منذ 53 دقيقة
Views 1531
ملفات ومكالمات صوتية طريقة جديدة للنصب على مستخدمي واتساب

وكالات (صدى):
حذر تقرير تقني من طريقة جديدة تستخدم للنصب والاحتيال على مستخدمي واتساب، ويتم فيها إيهام المستخدمين بأنهم ضمن الفائزين بجوائز مقدمة من واتساب.

وتتمثل هذه الطريقة في ملفات صوتية تُرسل من أرقام غريبة لمستخدمي التطبيق، كما تتضمن هذه الطريقة مكالمات يدعى فيها المحتال أنه من خدمة عملاء واتساب.

وأضاف التقرير، وفقا لـ"المواطن"، أن المحتال يطلب من المستخدم الاتصال برقم آخر، ثم إيداع مبالغ مالية لاستيلام الهدية، بجانب دعوة المستخدم لتنزيل تطبيق ويتم من خلاله سرقة بيانات المستخدمين، مؤكداً أن هناك مستخدمين وقعوا بالفعل ضحايا لهذه الطرق.

Time واتساب

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجيك عقابك من الله قبل خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجيك عقابك من الله قبل خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجيك عقابك من الله قبل خلقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يجيك عقابك من الله قبل خلقه

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