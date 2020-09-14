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محاكمة 12 متهمًا في جرائم نقل أموال خارج المملكة

Time منذ ساعة
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محاكمة 12 متهمًا في جرائم نقل أموال خارج المملكة

الرياض (صدى):
أوقفت الجهات الأمنية، 12 متهمًا في جرائم نقل أموال خارج المملكة دون الإفصاح عنها، خلال عام واحد.

وأوضحت مصادر، أن الموقوفين تمت إحالتهم إلى القضاء في تهرب عدم الإفصاح عن مصدر أموال منقولة.

وكشفت المصادر وفقًا لـ "عكاظ"، عن ارتفاع عدد محلات الصرافة المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنحو 74 مؤسسة وشركة.

وذكر المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي، أن التحويلات خارج القانون تعد من جرائم غسل الأموال المجرمة نظاماً، ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة والمصادرة للأموال المشتبه بها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهماا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. العدد في تنازل .. هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
شركه المياه الوطنيه تحتاج تجديد بالكامل هل يعقل فلل كبيرة فواتيرها الشهريه فقط 5 ريالات وفله صغيره فاتورتها 600 ريال .... وبعضهم وصلت فاتورته الاف الفواتير غير صحيحه هل يعقل فاتوره شهريا بين 4 ريال و5 ريال لاحد الاقارب صاحب فيلا كبيره من 3 وحدات سكنيه صاحبها مستغرب القيمه معترف باخطاء شركه المياه وغيره بالمئات والاف .... شركه المياه لاثقه في فواتيركم مهما كانت مبرراتكم اتقو الله في المستهلكين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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