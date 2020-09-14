بالفيديو.. "المياه الوطنية" توضح سبب التفاوت في أسعار الفواتير

الرياض (صدى):
أكد مدير تقنية المعلومات والتحول الرقمي بشركة المياه الوطنية أن التفاوت في أسعار الفواتير بسبب وجود 7 أنظمة متعددة الإجراءات ولا يوجد توحيد للإجراءات بالكامل .
وأوضح أن " المياه الوطنية " بدأت تطبيق نظام إلكتروني موحد للفوترة يمنع التدخل البشري نهائياً ويتم تطبيقه في جميع المناطق بما يحد من التفاوت في الفواتير .
وأضاف أن الشركة بدأت بمنطقة جازان حيث أصبحت جاهزة من حيث المنظومة الإلكترونية ويمكن للعميل معرفة جميع تفاصيل الفاتورة ، وتوالت المنظومة خلال 9 أشهر ، بحيث يتم منع التدخل البشري في عملية الفوترة بالكامل .