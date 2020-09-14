انسحاب نادي الوحدة الإماراتي من دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه يعتبر نادي الوحدة الاماراتي منسحباً من بطولة دوري أبطال آسيا، وأن المباريات التي خاضها الفريق تعتبر نتائجها ملغية.
وقرر الاتحاد الآسيوي، أن الظروف التى تحيط بإخفاق النادي في الوصول إلى الدوحة ينطبق عليها وصف "الظروف القهرية"، وأن المباريات التي خاضها نادي الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغاة.
ومن أجل تفادى أى شكوك، فقد تقرر عدم احتساب أى نقاط أو أهداف من المباريات السابقة التى خاضها الفريق عند تحديد الترتيب النهائية للمجموعة، فيما كان على الوحدة الوصول إلى الدوحة قبل أربعة أيام من خوض المباراة الأولى، ولكن النادي قام بإبلاغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر بعد اكتشاف حالات إيجابية بفيروس كورونا.