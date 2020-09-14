نيمار: تعرضت لإساءة عنصرية من لاعب مارسيليا

وكالات (صدى):
كشف النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، عن تعرضه لإساءة عنصرية من جانب ألفارو غونزاليس، لاعب مارسيليا خلال مباراة الفريقين مساء أمس في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وحدثت مشاجرة بين لاعبي الفريقين في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليطرد الحكم خمسة لاعبين؛ فيما طرد نيمار بسبب توجيه ضربة إلى غونزاليس، وادعى أن الأخير وجه له إساءة عنصرية.
وأوضح نيمار: " كان من السهل على نظام فار رصد عدائيتي. الآن أريد أن أراه يلتقط الصورة التي يناديني فيها ذلك العنصري بالقرد هذا ما أريد رؤيته"؛ فيما انتهت المباراة بفوز مارسيليا بهدف نظيف وكانت الهزيمة هي الثانية لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم.