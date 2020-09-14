الأعداد السابقة للصحيفة

فيتوريا: تعاقدنا مع لاعبين متميزين من أجل الاستعداد للمستقبل وليس كمرحلة مؤقتة

Time منذ ساعة
Views 1590
فيتوريا: تعاقدنا مع لاعبين متميزين من أجل الاستعداد للمستقبل وليس كمرحلة مؤقتة

نواف السالم (صدى):
قال مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، بأنه في المستقبل القريب سيكون المنتخب مدعوم بلاعبين من نادي النصر.

وتابع فيتوريا ، من خلال تصريحاته بأن الغد سيلعب الفريق مباراته الأولى، تحت ظروف خاصة، ولديهم طموح كبيرمردفا بأنهم يعلمون بأنهم يلاعبون فرق جيدة وأن على الجميع أن يعلم بأنه لا يعلق على أي مدرب آخر، وان كلامه دائما عن فريقه .

وأوضح فيتوريا بانه تعاقد مع لاعبين سعوديين مميزون من اجل الاستعداد للمستقبل وليس من اجل مرحلة مؤقتة فقط، متابعا جمعنا كافة الامكانيات واللاعبين المناسبين المهم الىن إهار كل ما بداخل اللاعبين من امكانيات

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
الاحساء 🌴🌴🌴
هذا كان زمان يا بابا ألأن السيارات الحديثة لأ يمكن تسمحلك أن تقفل على المفاتيح داخل السيارة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. جرائم الحوثيين لا تحصى ..

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 607 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 607 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 5 ثواني Views 999
بالفيديو.. سيول عارمة إثر هطول الأمطار في رجال ألمع
بالفيديو.. سيول عارمة إثر هطول الأمطار في رجال ألمع
Time منذ 3 دقائق Views 1082
التعاون يوقع مخالصة مالية مع لاعب خط وسطه نيلدو بيترولينا
التعاون يوقع مخالصة مالية مع لاعب خط وسطه نيلدو بيترولينا
Time منذ 7 دقائق Views 1176
العثور على جثة امرأة مكبلة اليدين داخل غرفة نومها
العثور على جثة امرأة مكبلة اليدين داخل غرفة نومها
Time منذ 11 دقيقة Views 177
أشياء يجب على قائدي المركبات تجنبها عند الإشارات الضوئية
أشياء يجب على قائدي المركبات تجنبها عند الإشارات الضوئية
Time منذ 17 دقيقة Views 1336
بالفيديو.. فتاة تترك حفل الزفاف للقبض على أفعى !
بالفيديو.. فتاة تترك حفل الزفاف للقبض على أفعى !
Time منذ 24 دقيقة Views 207
شرط ضروري للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي
شرط ضروري للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي
Time منذ 28 دقيقة Views 1350
حوثي يقتل والديه وأحد أقاربه رميا بالرصاص
حوثي يقتل والديه وأحد أقاربه رميا بالرصاص
Time منذ 32 دقيقة Views 1588
افضل حل اذا نسيت المفتاح داخل السيارة
افضل حل اذا نسيت المفتاح داخل السيارة
Time منذ 35 دقيقة Views 489
الحاجة ام الاختراع
الحاجة ام الاختراع
Time منذ 36 دقيقة Views 335