فيتوريا: تعاقدنا مع لاعبين متميزين من أجل الاستعداد للمستقبل وليس كمرحلة مؤقتة

نواف السالم (صدى):
قال مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، بأنه في المستقبل القريب سيكون المنتخب مدعوم بلاعبين من نادي النصر.
وتابع فيتوريا ، من خلال تصريحاته بأن الغد سيلعب الفريق مباراته الأولى، تحت ظروف خاصة، ولديهم طموح كبيرمردفا بأنهم يعلمون بأنهم يلاعبون فرق جيدة وأن على الجميع أن يعلم بأنه لا يعلق على أي مدرب آخر، وان كلامه دائما عن فريقه .
وأوضح فيتوريا بانه تعاقد مع لاعبين سعوديين مميزون من اجل الاستعداد للمستقبل وليس من اجل مرحلة مؤقتة فقط، متابعا جمعنا كافة الامكانيات واللاعبين المناسبين المهم الىن إهار كل ما بداخل اللاعبين من امكانيات