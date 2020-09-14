الأعداد السابقة للصحيفة

«الشورى»‏ يطالب بالربط الإلكتروني بين الزكاة والدخل ووزارة الإسكان

Time منذ 20 دقيقة
Views 1323
«الشورى»‏ يطالب بالربط الإلكتروني بين الزكاة والدخل ووزارة الإسكان

الرياض (صدى):
‏طالب عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله البلوي، اليوم الاثنين، بالربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة.

وناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440- 1441 هـ؛ حيث طالب عضو الشورى الدكتور فيصل العماج، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات.

وناشد عضو الشورى مشعل السلمي، الهيئة، بالاطلاع إلى تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وأن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور ويسد كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الضريبي.

و‏اقترح عضو المجلس، ناصر النعيم، زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية،عن طريق العقود المرنة، مقترحًا أيضًا إلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع، وذلك لمواجهة التستر التجاري، والتهرب الضريبي والحد منهما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
ياصبر الارض على هالخمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لييييييييييه ياديرتي لبيه،،،،،،،،،، يازين جوك ونس ناسك،،،،،،،،،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه قلبت صرعته قدره وما جاه

أخر الأخبار

سيدة تدفع عربة طفلها وهي تركب على سكوتر
سيدة تدفع عربة طفلها وهي تركب على سكوتر
Time منذ دقيقة Views 113
آخر تطورات قضية مقتل الداعية الإندونيسي الشهير "علي جابر"
آخر تطورات قضية مقتل الداعية الإندونيسي الشهير "علي جابر"
Time منذ 5 دقائق Views 1103
مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات بدون مراجعة الطبيب
مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات بدون مراجعة الطبيب
Time منذ 9 دقائق Views 1198
بالفيديو.. إجراءات إدارة الوكلاء في الدعاوى التجارية دون الحاجة لزيارة المحكمة
بالفيديو.. إجراءات إدارة الوكلاء في الدعاوى التجارية دون الحاجة لزيارة المحكمة
Time منذ 13 دقيقة Views 1123
«الشورى»‏ يطالب بالربط الإلكتروني بين الزكاة والدخل ووزارة الإسكان
«الشورى»‏ يطالب بالربط الإلكتروني بين الزكاة والدخل ووزارة الإسكان
Time منذ 20 دقيقة Views 1323
"الزكاه والدخل": ضبط 728 مخالفة ضريبية في أسبوع
"الزكاه والدخل": ضبط 728 مخالفة ضريبية في أسبوع
Time منذ 23 دقيقة Views 1212
النصر يعرض الشهري والجبرين أمام القادسية
النصر يعرض الشهري والجبرين أمام القادسية
Time منذ 26 دقيقة Views 1601
لقطات تحبس الأنفاس للضباب بالباحة
لقطات تحبس الأنفاس للضباب بالباحة
Time منذ 32 دقيقة Views 443
بالصورة.. إيناس الحنطي تصدم الجمهور بـ "حجاب الباروكة"
بالصورة.. إيناس الحنطي تصدم الجمهور بـ "حجاب الباروكة"
Time منذ 34 دقيقة Views 486
4 فروق تميز الاتجار بالأشخاص عن تهريب المهاجرين
4 فروق تميز الاتجار بالأشخاص عن تهريب المهاجرين
Time منذ 41 دقيقة Views 1399