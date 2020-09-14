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مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات بدون مراجعة الطبيب

Time منذ 9 دقائق
Views 1198
مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات بدون مراجعة الطبيب

الرياض (صدى):
نصحت مدينة الملك فهد الطبية من تناول الفيتامينات بكثرة والإفراط بها، بدون مراجعة الطبيب، بسبب الأضرار الصحية التي قد تسببها هذة الفيتامينات.

وقالت المدينة الطبية بأن تناول كميات كبيرة من الحديد يؤدي إلى حالات تسمم، كما أن تناول كميات كبيرة من فيتامين (ج) أو الزنك يؤدي إلى التقلصات والغثيان والإسهال.

وتابعت بأن لإفراط في أخذ الكالسيوم يؤثر على وظائف الكلى وامتصاص الحديد، ويؤدي أيضا إلى نقص المغنيسيوم، كما يؤثر تناول كميات كبيرة من فيتامين (د) سلباً على الدماغ والكبد وقد ينتج عن أخذه الغثيان والضعف العام واليرقان، وقد يسبب التسمم في حال الإفراط، به دون إسشارة طبيب.

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أحدث التعليقات

محمد
ياصبر الارض على هالخمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لييييييييييه ياديرتي لبيه،،،،،،،،،، يازين جوك ونس ناسك،،،،،،،،،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه قلبت صرعته قدره وما جاه

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