4 فروق تميز الاتجار بالأشخاص عن تهريب المهاجرين

الرياض (صدى):
كشفت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص اليوم الإثنين الفرق بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين .
وأوضحت اللجنة أن الاتجار بالأشخاص جريمة بحق الأشخاص أما تهريب المهاجرين فهي ضد الدولة ، كما تكون جريمة الاتجار بالأشخاص داخل الدولة الواحدة ،أما جريمة الاتجار بالمهاجرين بين أكثر من دولة .
وأوضحت أن جريمة الاتجار بالأشخاص لا يعتد فيها بالرضا ، أما تهريب المهاجرين فيوافق فيها الشخص على دخول الدولة المستقبلة بشكل غير قانوني ، ومن حيث التصريح بالإقامة ، فمن حق الضحية في الإتجار بالأشخاص الحصول على إقامة ، أما في تهريب المهاجرين فيجب أن يعاد الأشخاص إلى أوطانهم .