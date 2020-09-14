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4 فروق تميز الاتجار بالأشخاص عن تهريب المهاجرين

Time منذ 40 دقيقة
Views 1396
4 فروق تميز الاتجار بالأشخاص عن تهريب المهاجرين

الرياض (صدى):
كشفت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص اليوم الإثنين الفرق بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين .

وأوضحت اللجنة أن الاتجار بالأشخاص جريمة بحق الأشخاص أما تهريب المهاجرين فهي ضد الدولة ، كما تكون جريمة الاتجار بالأشخاص داخل الدولة الواحدة ،أما جريمة الاتجار بالمهاجرين بين أكثر من دولة .

وأوضحت أن جريمة الاتجار بالأشخاص لا يعتد فيها بالرضا ، أما تهريب المهاجرين فيوافق فيها الشخص على دخول الدولة المستقبلة بشكل غير قانوني ، ومن حيث التصريح بالإقامة ، فمن حق الضحية في الإتجار بالأشخاص الحصول على إقامة ، أما في تهريب المهاجرين فيجب أن يعاد الأشخاص إلى أوطانهم .

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أحدث التعليقات

محمد
ياصبر الارض على هالخمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لييييييييييه ياديرتي لبيه،،،،،،،،،، يازين جوك ونس ناسك،،،،،،،،،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه قلبت صرعته قدره وما جاه

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