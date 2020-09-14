أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية بطريق الملك عبدالله

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت أمانة المدينة المنورة طرح فرصة استثمارية في مجال تقديم الأغذية والوجبات السريعة, في موقع مميز بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني" عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وأفادت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل "مطعم تراثي" على مساحة تبلغ 5127 متراً مربعاً، وبنسبة بناء تصل إلى 60% لمدة 15 سنة, وحدّدت الـ 12 من شهر صفر المقبل آخر موعد لتقديم العطاءات للاستفادة من الفرصة الاستثمارية.
وبينت أن المشروع يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية, بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة لأهالي وزوار المدينة المنورة.