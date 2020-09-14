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3 وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

Time منذ ساعة
Views 1657
3 وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 3  وظائف لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالصندوق بمدينة الرياض.

وأوضح الصندوق، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس تغطية مخاطر صندوق الاستثمار العقاري المحلي: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة، الإحصاء، المالية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الاستشارات والخدمات المالية.

وأضاف: مُحلل مخاطر الاستثمار - قسم الاستثمارات المحلية: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة، الإحصاء، المالية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في الاستشارات والخدمات المالية؛ فضلًا عن مُحلل مخاطر الاستثمار - قسم الاستثمارات الدولية:درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة، الإحصاء، المالية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الاستشارات والخدمات المالية.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- رئيس تغطية مخاطر صندوق الاستثمار العقاري المحلي من هنـــــــــــــا .

2- مُحلل مخاطر الاستثمار - قسم استثمارات الممتلكات المحلية من هنــــــــــــــا .

3- مُحلل مخاطر الاستثمار - قسم الاستثمارات الدولية من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

محمد
ياصبر الارض على هالخمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لييييييييييه ياديرتي لبيه،،،،،،،،،، يازين جوك ونس ناسك،،،،،،،،،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه قلبت صرعته قدره وما جاه

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