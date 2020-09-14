3 وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 3 وظائف لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالصندوق بمدينة الرياض.
وأوضح الصندوق، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس تغطية مخاطر صندوق الاستثمار العقاري المحلي: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة، الإحصاء، المالية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الاستشارات والخدمات المالية.
وأضاف: مُحلل مخاطر الاستثمار - قسم الاستثمارات المحلية: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة، الإحصاء، المالية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في الاستشارات والخدمات المالية؛ فضلًا عن مُحلل مخاطر الاستثمار - قسم الاستثمارات الدولية:درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة، الإحصاء، المالية، إدارة الأعمال)، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الاستشارات والخدمات المالية.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- رئيس تغطية مخاطر صندوق الاستثمار العقاري المحلي من هنـــــــــــــا .
2- مُحلل مخاطر الاستثمار - قسم استثمارات الممتلكات المحلية من هنــــــــــــــا .
3- مُحلل مخاطر الاستثمار - قسم الاستثمارات الدولية من هنـــــــــــا .