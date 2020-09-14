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رد مصري قوي على تصريحات مستشار أردوغان حول ليبيا

Time منذ 43 دقيقة
Views 1341
رد مصري قوي على تصريحات مستشار أردوغان حول ليبيا

القاهرة (صدى):
علق وزير خارجية مصر سامح شكري، اليوم الاثنين، على تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال أن الجيش المصري لن يقاتل الجيش التركي في ليبيا لأنهما أشقاء.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري: "إننا نرصد الأفعال والحديث والتصريحات؛ ولكن إذا كان هذا الحديث غير متوافق مع السياسات فلا يصبح له أهمية"؛ مضيفًا: "السياسات التي نراها من تواجد عسكري على الأراضي السورية أو العراقية أو الليبية، والتوتر القائم في شرق المتوسط؛ كلها تنبئ بسياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة ".

وأضاف:" وبالتالي لا تقود إلى حوار وإلى بدء صفحة جديدة؛ وبالتالي ليس الأمر بما يصرح به ولكن بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية والشرعية الدولية، وهي التي تهمنا في هذه المرحلة ".

وكان مستشار أردوغان، قد قال أن الجيش المصري لن يقاتل نظيره التركي في ليبيا؛ مضيفًا: "الجيش المصري جيش عظيم، نحن نحترمه كثيرًا، لأنه جيش أشقائنا"؛ متابعًا: "لو اتفقنا (مع المصريين) على هذا الأمر؛ فستكون كل مصالح المصريين مصونة ".

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أحدث التعليقات

محمد
ياصبر الارض على هالخمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لييييييييييه ياديرتي لبيه،،،،،،،،،، يازين جوك ونس ناسك،،،،،،،،،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه قلبت صرعته قدره وما جاه

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