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بالفيديو.. قصة ملهمة لمواطن عمل في أكبر شركات العالم بعد فقده رجليه في حادث مروري

Time منذ ساعة
Views 1654
بالفيديو.. قصة ملهمة لمواطن عمل في أكبر شركات العالم بعد فقده رجليه في حادث مروري

الرياض (صدى):
على الرغم من استحالة تصور تخطيه الصعاب واستعادة النجاح عملياً وأسرياً ، إلا أن المواطن ماجد العتيبي كسر كل التوقعات بعدما فقد قدميه في حادث مروري .

واستطاع " العتيبي " الذي كان يعمل مدرساً قبل الحادث الأليم ان يصبح محاضراً للسلامة المرورية في أكير الشركات عالمياً " آرامكو " ، بجانب تدريباته الرياضية الشاقة التي ينافس فيها الأصحاء .

وروى " العتيبي " واقعة مؤثرة لحظة احتضانه طفلته ذات الثلاث سنوات بعد عجزه عن احتضانه فترة طويلة بسبب الحادث الأليم ، وكيف كانت فرحتها لا توصف.

وكان " العتيبي " قد تعرض لحادث عام 2011 أثناء عودته من العمل بسبب السرعة العالية ودخل في غيبوبة وفقد رجليه على أثرها .

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أحدث التعليقات

محمد
ياصبر الارض على هالخمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يوفقه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لييييييييييه ياديرتي لبيه،،،،،،،،،، يازين جوك ونس ناسك،،،،،،،،،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه قلبت صرعته قدره وما جاه

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