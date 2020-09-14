كشف مخطط إيراني لمقتل شخصية أمريكية بارزة رداً على مقتل «سليماني»

واشنطن (صدى):
كشفت معلومات استخباراتية اعتزام إيران اغتيال سفيرة أمريكية رداً على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني .
وأكدت أن السفيرة المستهدفة هي سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا " لانا ماركس " المقربة من " ترامب " وأن سفارة إيران في جنوب إفريقيا متورطة في مؤامرة لإغتيال السفيرة .
وتعتبر السفيرة المستهدفة من الشخصيات ذات العلاقة الوثيقة بـ " ترامب " ، وهي سيدة أعمال ناجحة وتصل قيمة حقيبة اليد التي ترتديها إلى 40 ألف دولار .
ونفذت الولايات المتحدة عملية اغتيال " سليماني " في مطلع العام الجاري في حرم مطار بغداد .