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إحباط محاولة تهريب 22 كيلو من مادة الحشيش المخدر والقبض على أحد المهربين بالأفواج

Time منذ 35 دقيقة
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إحباط محاولة تهريب 22 كيلو من مادة الحشيش المخدر والقبض على أحد المهربين بالأفواج

أبها (صدى):
أحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير محاولة تهريب (22) كيلو من مادة الحشيش المخدر وذلك بمركز شني في وادي الحيا.

أوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الفوج الأمني الثاني تمكنت أثناء تنفيذ مهامها -بفضل الله - من القبض على أحد المهربين من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولته التسلل سيراً على الأقدام قرب إحدى النقاط الأمنية، وضبط ما بحوزته من مادة الحشيش وسلاح ناري. وقد جرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات للجهة ذات الاختصاص.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
يمكن شرد بس ايش تهمتة
نجاة محمد
عنك ما طفحت القهوة لو اصبت احد كأنك قتلتة
نجاة محمد
شئ طيب اقضوا علي المزورين و حرامية اراضي الدولة
سارا سالم
معظم من نراهم في السوشيال ميديا يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية كان يمكن تفاديها منذ الصغر ..قد لا يتنبه لها الأهل ,المسئولية تقع على المدرسة المفترض أن يكون فيها من لهم دراية في تقييم شخصية الطالب وبالتالي يمكن تفادي تفاقم حالته ..ريان فتى موهوب لووجهت قدراته العالية منذ الصغر لأنشطة ايجابية تستنفذ طاقته وتوجهه لفائدة مجتمعه لما خرج علينا هو وأشباهه بهذه التفاهات التي لاترضي الله ولا أهله ولا أي عاقل..
نجاة محمد
هههه صحيح زي الكابتن ماجد

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