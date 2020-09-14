«الصحة العالمية»: الشهران القادمان الأقسى في مواجهة الوباء

وكالات (صدى):
حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، اليوم الاثنين، من ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس المستجد في أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.
وأوضح هانز كلوغي، إن أكتوبر ونوفمبر القادمين، سيكونان "أقسى شهرين في مواجهة الوباء"؛ مضيفًا: " سيصبح الأمر أقسى.. في أكتوبر ونوفمبر المقبلين سنشهد ارتفاعا في الوفيات"؛ فيما يقترب إجمالي الإصابات بـفيروس كورونا الجديد في العالم من 29 مليون إنسان.
ويأتي ذلك بعد أن سجل العالم أعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد19؛ حيث أن أكثر من 28.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 921437 حالة.