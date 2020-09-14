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صورة رائعة لأحد منسوبي "القوات الخاصة للأمن البيئي" أثناء أدائه عمله
منذ 37 دقيقة
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
يمكن شرد بس ايش تهمتة
نجاة محمد
عنك ما طفحت القهوة لو اصبت احد كأنك قتلتة
نجاة محمد
شئ طيب اقضوا علي المزورين و حرامية اراضي الدولة
سارا سالم
معظم من نراهم في السوشيال ميديا يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية كان يمكن تفاديها منذ الصغر ..قد لا يتنبه لها الأهل ,المسئولية تقع على المدرسة المفترض أن يكون فيها من لهم دراية في تقييم شخصية الطالب وبالتالي يمكن تفادي تفاقم حالته ..ريان فتى موهوب لووجهت قدراته العالية منذ الصغر لأنشطة ايجابية تستنفذ طاقته وتوجهه لفائدة مجتمعه لما خرج علينا هو وأشباهه بهذه التفاهات التي لاترضي الله ولا أهله ولا أي عاقل..
نجاة محمد
هههه صحيح زي الكابتن ماجد
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