بالفيديو.. لاعب يسجل هدفاً في الدوري الفرنسي على طريقة «الكابتن ماجد»

نواف السالم (صدى):
سجل اللاعب إرفين كاردونا، مهاجم نادي ستاد بريست، هدفاً في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم على طريقة شخصية كابتن ماجد الشهيرة.
وكان كاردونا ، قد تلقى في الدقيقة الخامسة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقفزعاليا بطريقة كابتن ماجد ، ويسددها بحركة أمامية مزدوجة لتستقر في شباك فريق مضيفة ديغون بالرغم من وجود اللاعب في مكان صعب أمام المرمى .
وكان لقاء جميع فريق ستاد بريست ونظيره مضيفة ديغون، أمس الأحد، في المرحلة الثالثة للدوري الفرنسي، ليحقق اللاعب أفضل أهداف هذة المرحلة .