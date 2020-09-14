سامسونج تفاجئ جمهورها بتصميم هاتف Galaxy S20 FE

وكالات (صدى):
فاجأت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، مستخدميها في هواتف "سلسلة المعجبين" ، أو ما تطلق عليه اسم (Edition Galaxy Fan)، التي كانت تأتي بشاشات منحنية، لكن هاتف"Galaxy S20 FE" ، يحتوي على شاشة مسطحة مع فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية.
َويعمل الهاتف بشاشة "AMOLED" قياس 6.5 بوصة بدقة "Full HD +" ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومن المتوقع أن يتوفر الإصدار الأكبر من هاتف سامسونغ ”Galaxy S20 FE“ بمعالج” 865 Snapdragon ″، بينما سيتلقى الإصدار الأصغر معالج ”Exynos 990“؛ فضلًا عن كاميرا رئيسية بمستشعرين للصور أحدهما بدقة 12 ميغابكسل والآخر بدقة 8 ميغابيكسل.
وسيكون زرا الطاقة والتحكم في الصوت بالجانب الأيمن، إلى جانب وجود منفذ ”USB-C“ في الأسفل، وبطاقة اتصال في الأعلى؛ فيما تبلغ سعة البطارية 4500 مللي أمبير، ويدعم الهاتف الذكي الشحن بقدرة 15 واط، ومن المتوقع أن يحتوي على مكبرات صوت ”استريو“ وتقنية للحماية من الغبار والرطوبة ومقاومة المياه (IP68).