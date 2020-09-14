آرامكو تتفوق على أبل الأمريكية وتستعيد صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم

الرياض (صدى):
نجحت عملاق النفط السعودية أرامكو في إستعادة صدارتها لقائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وفترات الإغلاق وحظر التجول في العديد من دول العالم .
وتجاوزت القيمة السوقية لآرامكو 1.916 تريليون دولار؛ فيما تبلغ القيمة السوقية لمنافستها أبل الأمريكية نحو 1.915 تريليون دولار، أي بفارق يبلغ حوالى مليار دولار.
وكانت تقارير دولية قد أكدت قدرة المملكة على تجاوز أزمة النفط التي شهدها عام 2020 بسبب كورونا وسط حالة الهبوط التي شهدتها الأسعار في ظل استراتيجية أرامكو في التوسع عالمياً وزيادة حجم المبيعات .