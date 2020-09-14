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آرامكو تتفوق على أبل الأمريكية وتستعيد صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم

Time منذ ساعة
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آرامكو تتفوق على أبل الأمريكية وتستعيد صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم

الرياض (صدى):
نجحت عملاق النفط السعودية أرامكو في إستعادة صدارتها لقائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وفترات الإغلاق وحظر التجول في العديد من دول العالم .

وتجاوزت القيمة السوقية لآرامكو 1.916 تريليون دولار؛ فيما تبلغ القيمة السوقية لمنافستها أبل الأمريكية نحو 1.915 تريليون دولار، أي بفارق يبلغ حوالى مليار دولار.

وكانت تقارير دولية قد أكدت قدرة المملكة على تجاوز أزمة النفط التي شهدها عام 2020 بسبب كورونا وسط حالة الهبوط التي شهدتها الأسعار في ظل استراتيجية أرامكو في التوسع عالمياً وزيادة حجم المبيعات .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
يمكن شرد بس ايش تهمتة
نجاة محمد
عنك ما طفحت القهوة لو اصبت احد كأنك قتلتة
نجاة محمد
شئ طيب اقضوا علي المزورين و حرامية اراضي الدولة
سارا سالم
معظم من نراهم في السوشيال ميديا يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية كان يمكن تفاديها منذ الصغر ..قد لا يتنبه لها الأهل ,المسئولية تقع على المدرسة المفترض أن يكون فيها من لهم دراية في تقييم شخصية الطالب وبالتالي يمكن تفادي تفاقم حالته ..ريان فتى موهوب لووجهت قدراته العالية منذ الصغر لأنشطة ايجابية تستنفذ طاقته وتوجهه لفائدة مجتمعه لما خرج علينا هو وأشباهه بهذه التفاهات التي لاترضي الله ولا أهله ولا أي عاقل..
نجاة محمد
هههه صحيح زي الكابتن ماجد

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