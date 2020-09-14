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العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

Time منذ 15 دقيقة
Views 1143
العامة للحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

الرياض (صدى):
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 745 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة نوفمبر2020م – يناير2021م وبواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 375 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 315 ألف طن، وعدد 1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة والمقدمة من 5 شركات عالمية.

وبترسية الدفعة الرابعة من هذا العام 2020م تكون المؤسسة قد تعاقدت على كمية تقدر بنحو 2.2 مليون طن حتى تاريخه.

وأشار معاليه الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني:  هنا

 

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أحدث التعليقات

ابوعمـــر
حسبنا الله وكفى
من غير اسم
معلش التلفون جديد والاملاء مش مني
من غير اسم
على فكره هاذا الطبيعي بس اختلفت النوايا والجشع زاد والانانيه قاتله وهاذا اصل الشريعه الاسلاميه في الزواج للاسف القيم اختلفت سؤال هل الزوجه ستقابل هاشا الاحسان والتقبل بنفس الطريقه ..ماشا عن غيرت الزوجه الثانيه 😘
ابوسامر
أكيد شيعي مرسل من ايران
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات حلوه ..

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