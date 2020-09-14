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عاصفة خليج المكسيك ترفع أسعار النفط

Time منذ ساعة
Views 1381
عاصفة خليج المكسيك ترفع أسعار النفط

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب عاصفة مدارية في خليج المكسيك أجبرت الشركات على إخلاء المنصات ووقف الإنتاج، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق من تخمة في الإمدادات العالمية وانخفاض في الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 14 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 37.47 دولار للبرميل. وزاد خام برنت 6 سنتات أو 0.2% مسجلا 39.89 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين ختم الأسبوع الماضي منخفضا، في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

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أحدث التعليقات

ابوعمـــر
حسبنا الله وكفى
من غير اسم
معلش التلفون جديد والاملاء مش مني
من غير اسم
على فكره هاذا الطبيعي بس اختلفت النوايا والجشع زاد والانانيه قاتله وهاذا اصل الشريعه الاسلاميه في الزواج للاسف القيم اختلفت سؤال هل الزوجه ستقابل هاشا الاحسان والتقبل بنفس الطريقه ..ماشا عن غيرت الزوجه الثانيه 😘
ابوسامر
أكيد شيعي مرسل من ايران
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات حلوه ..

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