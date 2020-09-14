عاصفة خليج المكسيك ترفع أسعار النفط

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب عاصفة مدارية في خليج المكسيك أجبرت الشركات على إخلاء المنصات ووقف الإنتاج، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق من تخمة في الإمدادات العالمية وانخفاض في الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 14 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 37.47 دولار للبرميل. وزاد خام برنت 6 سنتات أو 0.2% مسجلا 39.89 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين ختم الأسبوع الماضي منخفضا، في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.