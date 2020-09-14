الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود في زرقاء الباحة

إبراهيم الزهراتي (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني بالباحة، من السيطرة على حريق نشب فجر اليوم بأحد محطات الوقود بزرقاء الباحة.
وفي التفاصيل ، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة، أن عمليات هيئة الهلال الأحمر الباحة، تلقت بلاغاً الساعة 2:52 قبل فجر اليوم من الدوريات الأمنية يفيد بوقوع وميض لحظي في محطة بنزين بنزول رغدان .
وبين أنه على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية ، والقائد الميداني، وعند مباشرتهم الموقع اتضح وجود ست حالات منها حالتين وفاه، وحالتين اختناق حالة متوسطه وحاله بسيطه وحالتين حروق حالة خطيره وحاله متوسطه ، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.
وأشار إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، ولا يوجد إصابات أخرى، ولله الحمد.