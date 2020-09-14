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الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود في زرقاء الباحة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1388
الدفاع المدني يسيطر على حريق بمحطة وقود في زرقاء الباحة

إبراهيم الزهراتي (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني بالباحة، من السيطرة على حريق نشب فجر اليوم بأحد محطات الوقود بزرقاء الباحة.

وفي التفاصيل ، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة، أن عمليات هيئة الهلال الأحمر الباحة، تلقت بلاغاً الساعة 2:52 قبل فجر اليوم من الدوريات الأمنية يفيد بوقوع وميض لحظي في محطة بنزين بنزول رغدان .

وبين أنه على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية ، والقائد الميداني، وعند مباشرتهم الموقع اتضح وجود ست حالات منها حالتين وفاه، وحالتين اختناق حالة متوسطه وحاله بسيطه وحالتين حروق حالة خطيره وحاله متوسطه ، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

وأشار إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، ولا يوجد إصابات أخرى، ولله الحمد.

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أحدث التعليقات

ابوعمـــر
حسبنا الله وكفى
من غير اسم
معلش التلفون جديد والاملاء مش مني
من غير اسم
على فكره هاذا الطبيعي بس اختلفت النوايا والجشع زاد والانانيه قاتله وهاذا اصل الشريعه الاسلاميه في الزواج للاسف القيم اختلفت سؤال هل الزوجه ستقابل هاشا الاحسان والتقبل بنفس الطريقه ..ماشا عن غيرت الزوجه الثانيه 😘
ابوسامر
أكيد شيعي مرسل من ايران
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات حلوه ..

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