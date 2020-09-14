18 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف)، اليوم الاثنين، عن توفر 18 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق بالرياض.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: سكرتير طبي (الرياض - العدد 10 وظائف): درجة الدبلوم في تخصص (سكرتارية طبية)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة؛ فضلًا عن كاتب (الرياض - وظيفتان): شهادة الثانوية العامة، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُنسق إداري (الرياض - العدد 6 وظائف): درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، إجادة اللغة الإنجليزية، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي:
1- سكرتير طبي (الرياض - العدد 10 وظائف) من هنــــــــــا .
2- كاتب (الرياض - وظيفتان) من هنــــــــــا .
3- مُنسق إداري (الرياض - العدد 6 وظائف) من هنــــــــــا .