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شرطة الشرقية: القبض على شخصين ارتكابا عدداً من القضايا الجنائية

Time منذ 47 دقيقة
Views 1402
شرطة الشرقية: القبض على شخصين ارتكابا عدداً من القضايا الجنائية

الدمام (صدى):
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الاثنين، من القبض على شخصين ارتكابا عدداً من القضايا الجنائية .

ومن جانبه،صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطنيّن اثنين في العقد الثالث من العمر) ، وذلك لارتكابهما عدداً من القضايا الجنائية، تمثلت بالسلب من العمالة والسرقة من المنازل ومنها سطو على منزلٍ بمدينة الدمام وسرقة مبلغ (65,000) ريال ومصوغات ذهبية تُقدر بـ (30,000) ريال.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابوعمـــر
حسبنا الله وكفى
من غير اسم
معلش التلفون جديد والاملاء مش مني
من غير اسم
على فكره هاذا الطبيعي بس اختلفت النوايا والجشع زاد والانانيه قاتله وهاذا اصل الشريعه الاسلاميه في الزواج للاسف القيم اختلفت سؤال هل الزوجه ستقابل هاشا الاحسان والتقبل بنفس الطريقه ..ماشا عن غيرت الزوجه الثانيه 😘
ابوسامر
أكيد شيعي مرسل من ايران
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات حلوه ..

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